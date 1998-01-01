  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التميمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الإعاقات في غزة

السبت 11 مايو 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الإعاقات في غزة


رام الله / سما /

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني احمد التميمي "ان ارتفاع أعداد المصابين بإعاقات دائمة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، ووجود 1700 مصاب مهددين ببتر اطرافهم، يشكل أزمة إنسانية لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على المصابين وعائلاتهم".

وأضاف التميمي في بيان صدر عنه، اليوم السبت، "أن الاحتلال بقصفه للمنازل والبنايات المدنية إضافة لرصاص قناصته، ينفذ جرائمه بشكل مدروس ومخطط".

واعتبر التميمي الصمت الدولي وعدم تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمدنيين تحت الاحتلال، شجع حكومة المستوطنين على المضي بجرائمها.

وأشار إلى الهجمة غير المسبوقة من سلطة السجون الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعلى الاخص سياسة الاعتقال الإداري المنافية لأبسط الحقوق الدولية وقوانين حقوق الانسان، ما دفع العديد منهم إلى الاضراب عن الطعام احتجاجا على هذه السياسات والمطالبة بوقفها".

وأكد أن القيادة الفلسطينية تجري الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لجرائم الاحتلال التي أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، إضافة لما يعانيه الأسرى من إرهاب يمارس بحقهم، إن كل هذه الملفات وأخرى ستكون في المحكمة الدولية وسيحاكم قادة الاحتلال على ما فعلته أيديهم".

الأكثر قراءة اليوم

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

خبراء إسرائيليون: قطر تسعى لمنع انهيار السلطة بتنسيق أمريكي

فيديو: داعية سعودي يقدم تفسيرا لشكل "نجمة داود" وعلم إسرائيل

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

تل ابيب: قدرات حماس الصاروخية تؤرق الإسرائيليين وهذا ما يجب فعله ..

الأخبار الرئيسية

قصف

المونيتور: إسرائيل وغزة عوامل محفزة للتصعيد ولهذه الاسباب.. احتمالات اندلاع القتال مجددا لا تزال قائمة!

صواريخ

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

الوفد المصري في غزة: "الأحد المقبل سيشهد «حلحلة كبيرة في عدد من ملفات التهدئة"

قناة عبرية : المواجهة القادمة في غزة مسألة وقت وربما ستكون خلال أسابيع