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وزير الثقافة ينفي ما نقل على لسانه من تصريحات حول يافا وغزة

السبت 11 مايو 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة ينفي ما نقل على لسانه من تصريحات حول يافا وغزة


رام الله / سما /

 نفى وزير الثقافة عاطف أبو سيف، بعض ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه، نقلا عن صحيفة ألمانية، مؤكدا أن بعض ما ورد في الصحيفة الألمانية على لسانه لم يكن دقيقا وتم إخراج بعض التصريحات من سياق الحوار.

وأشار أبو سيف إلى المغالطات التي وردت في المقابلة حول يافا مدينته التي تسكنها عائلته، وكتاباته عن ذاكرته، مشددا على أن ما قاله: "عائلتي تسكن مدينة يافا منذ آلاف السنين، ولا تزال حتى اليوم.. قبلنا أن تقوم دولة لنا على 20% من أرض الآباء والأجداد، ومع هذا رفضت إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية.. فماذا يتوقع منا العالم؟"

وأكد أبو سيف أنه لم يرد في الحوار ما يشير من قريب أو بعيد إلى التنازل عن يافا، لأن أحدا لا يملك الحق في ذلك.

وأشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تعاملت بشكل لا مسؤول، مجتزئة ما قيل في الحوار حول غزة، حيث تم اقتطاع بعض العبارات وإخراج عبارات أخرى من سياقها، مؤكدا أن الحديث عن غزة جاء تعبيرا عن حبه لها، في معرض سؤال الصحيفة عن "سبب عدم مغادرته القطاع رغم تعرضه لمحاولة الاغتيال، واعتقال والتنكيل به أكثر من مرة، كما فعل مثقفون آخرون غادروا بلدانهم".

وناشد أبو سيف وسائل الإعلام الفلسطينية والعاملة في فلسطين، وكل من يرى في نفسه إعلاميا مهنيا، توخي الدقة في نقل أية تصريحات تخصه.

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