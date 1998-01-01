معايعة وسفير جنوب افريقيا يبحثان التعاون في المجال السياحي

بيت لحم /سما/

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، وسفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين، أشرف سليمان، اليوم السبت، سبل التعاون في المجال السياحي .

كما بحثا خلال لقائهما بمقر الوزارة في بيت لحم، تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم مشترك، إضافة لسبل تنظيم زيارات لوفود إعلامية فلسطينية الى جنوب افريقيا، وتعزيز التشبيك المباشر، والاطلاع على الواقع السياحي.

وأكدت معايعة تطلعها لمزيد من العمل والتعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، خاصة في المجال السياحي، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاعين السياحي الفلسطيني ونظيرة الجنوب افريقي، وقدوم السياح ضمن برامج سياحية فلسطينية، واستخدام المرافق السياحية الفلسطينية.

وتحدثت عن آخر المستجدات الجارية على صعيد السياحة والتراث الثقافي، خاصة في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لتكثيف اعداد السياح القادمين الى فلسطين، عبر تكثيف المشاركة في المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين، إضافة إلى انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة والتي عملت وستعمل على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة لم تكن تزور فلسطين في الماضي.

بدوره، شكر السفير سليمان الوزيرة معايعة على تعاونها وعملها المشترك في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، خاصة تطوير التعاون وتبادل الخبرات السياحية.