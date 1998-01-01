صحيفة: الفصائل ترى بالمنحة القطرية "معيارا رئيسيا" لالتزم اسرائيل ومصر طلبت من حماس والجهاد التالي..

غزة / سما /

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، بأن الوفد المصري الذي غادر قطاع غزة ليلة الجمعة-السبت، طلب من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الحفاظ على الهدوء في الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يتنقل الوفد في الأيام المقبلة بين إسرائيل وغزة. ومن بين الأمور التي سيبحثها الوفد في هذه التنقلات، هي ضمان التزام إسرائيل، بتنفيذ التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية ومراقبة الوضع.

وبحسب الصحيفة، قالت مصادر في غزة، إن الفصائل ترى بمسألة المنحة النقدية من قطر، "معيارا رئيسيا" لدراسة التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات.

إلى ذلك حذّر خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي السبت إسرائيل، من عدم التماطل بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بغزة، وقال إن "المقاومة قادرة على إجبارها على تنفيذ التفاهمات، وقادرة على حماية الشعب الفلسطيني، والمظاهرات السلمية".

وفي مقابلة مع صحيفة فلسطينية، دعا البطش مصر إلى الإشراف على تنفيذ التفاهمات، والضغط على إسرائيل للوفاء بوعودها، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المتظاهرين. وأكد البطش استمرار مظاهرات "مسيرات العودة" على الحدود بين إسرائيل وغزة.

من جانبه رأى خليل الحية ليلة الجمعة-السبت، أنه ولّى ذلك الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تفرض المعادلات، مشيرا إلى أن "إسرائيل رأت صورة مصغّرة لحرب مصغّرة، وإذا تمادت في عدوانها، فإن حماس ستزيد ردها".