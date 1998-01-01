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نقابة الاطباء تؤجل اجراءاتها الاحتجاجية في جنين بعد تدخل رسمي لحل الازمة

السبت 11 مايو 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الاطباء تؤجل اجراءاتها الاحتجاجية في جنين بعد تدخل رسمي لحل الازمة


جنين / سما /

 قررت نقابة الأطباء تأجيل اجراءاتها الاحتجاجية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين على اثر الاعتداء على أحد الاطباء ليلة امس، بعد تدخل سريع من قبل اللواء الوزير ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، وبعد أن قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تشكيل قوة مشتركة دائمة وعلى مدار الساعة لحماية هذه المؤسسة الوطنية وكوادرها وارسال القوة بشكل سريع الى المستشفى، وكذلك بعد المشاورات مع وزيرة الصحة د.مي كيلة التي أبدت تفهمها لمطالب الأطباء.

وطالبت النقابة بسرعة تعميم نشر القوة المشتركة في كافة مستشفيات الوطن، ووضع قانون رادع ضد الاعتداءات على الطواقم الطبية.

وثمن نقيب الاطباء د.شوقي صبحه سرعة تجاوب محافظ جنين وقادة الأجهزة الأمنية لتشكيل قوة الحماية لمستشفى جنين، وتعهد بالوقوف دائما إلى جانب الأطباء والدفاع عنهم.

وكانت نقابة الاطباء قد قررت ليلة امس نقل المرضى من مستشفى جنين الحكومي الى المستشفيات الاخرى على اثر الاعتداء على طبيب.

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