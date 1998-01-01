"العربية الامريكية" تحصل على اعتراف بتخصصات جديدة في طب الاسنان

جنين / سما /

أعلن المجلس الطبي الفلسطيني حصول الجامعة العربية الأمريكية على الاعتراف ببرنامج التخصص في التركيبات السنية، وبرنامج جراحة الفم والفكين، معتبراً انها خطوة متميزة في مجال تعليم وتدريب طلبة الدراسات العليا في طب الأسنان، ومشيداً بجهود الجامعة التي اعتبرها رائدة في التطور الأكاديمي خاصة في التخصصات والمجالات الطبية.

وأوضحت إدارة الجامعة، ان اعتماد برنامجي التخصص في التركيبات السنية، وجراحة الفم والفكين هو فرصة متميزة لكل الراغبين بالالتحاق بالتخصصات كونها الأولى في فلسطين، حيث توفر الجامعة كادر أكاديمي من ذوي الكفاءات العالية وعيادات ومختبرات تم انشاءها حديثاً لتلبي حاجة التخصصات الجديدة تحتوي على أحدث الأجهزة المتوفرة عالمياً.

واشارت ، الى أن التدريس لهذه التخصصات سيكون في حرم الجامعة في رام الله الأمر الذي يوفر على الطالب الملتحق بها عناء السفر، والابتعاد عن الأهل، والانقطاع عن العمل، اضافة الى التوفير المادي كون البرنامج يناسب الطالب في الوطن وظروف المعيشة في فلسطين.

و أكد المجلس الطبي الفلسطيني، على استمرار الجامعة في تدريس برنامج التخصص في تقويم الأسنان في حرم الجامعة في رام الله بعد قبولة لثلاث دفعات سابقة من الطلبة. وأوضح المجلس الطبي ان برامج التخصص في طب الاسنان في الجامعة العربية الأمريكية تلبي متطلبات المجلس الطبي وهي برامج متميزة جدا وتخضع لمراقبة وتقييم مستمر.

ومن جانبها، قدمت ادارة الجامعة شكرها للمجلس الطبي على ثقته باعتماد برنامجي التخصص في التركيبات السنية، وجراحة الفم والفكين، واكدت ان الجامعة حريصة على استحداث برامج تلبي احتياجات الوطن خاصة في المجالات الطبية وتعزز من خريجي الجامعة وترفع من كفاءتهم الامر الذي سينعكس على المواطن الفلسطيني وينهض بالجانب الاكاديمي والعلمي والبحثي في فلسطين.