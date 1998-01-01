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فتح: تصويت مجلس الأمن ضد الاستيطان يؤكد شرعية حقنا ويعزز موقف قيادتنا

السبت 11 مايو 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: تصويت مجلس الأمن ضد الاستيطان يؤكد شرعية حقنا ويعزز موقف قيادتنا


رام الله / سما /

 ثمنت حركة فتح تصويت 14 عضوا من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن ضد الاستيطان باعتباره برهانا على متانة الجبهة الدولية المؤيدة لحقنا غير القابل للإلغاء، وفق موازين القوى.

ودعت فتح في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، اليوم السبت، كافة دول العالم لاتخاذ إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والأكاديمية، والثقافية، تتكفل بمنع التعامل مع الاستيطان بأي صورة تحقق للسلطة القائمة بالاحتلال فرصة الاستفادة من هذا العمل الباطل.

وحثت فتح دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص على النظر بعين الخطورة للآثار المدمرة للاستيطان الاسرائيلي في كافة مجالات الحياة الفلسطينية وفي مقدمتها السياسية، والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والصحية، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير تحظر دخول أوروبا على مجموعات المستوطنين المعروفة بالإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني افرادا وتجمعات سكنية في فلسطين.

وقال نزال ان الكلمات التي ألقاها ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعبر نصا ومضمونا عن الحق الفلسطيني، كما يمكن لمتحدث فلسطيني أن يعبر عنه ونحن نرى في ذلك تعزيزا وتأكيدا على أن منهج قيادتنا قويم وسديد بأحلاف دولية تنتهج الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولن يفلح أحد في إقصاء هذه النواميس من مكونات المعادلة القائمة في تأصيل الحق الفلسطيني مقصدا وطريقا.

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