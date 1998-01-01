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الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة

السبت 11 مايو 2019 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة اليه بشأن رواتب الموظفين بغزة


رام الله / سما /

نفى محمود الهباش  قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، اليوم السبت، ما نسب اليه من تصريحات حول رواتب الموظفين في قطاع غزة .

وقال الهباش في تصريح صحفي، إن التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشان هذه الموضوع هراء لا أساس له من الصحة.

وأوضح الهباش أنه " على الذين لفقوا هذا الكذب أن يخجلوا من أنفسهم وهم يفترون الكذب في شهر رمضان المبارك، الذي تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات".

يشار الى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نسبت تصريحات إلى الهباش مفادها أن الرواتب التي تصرف لغزة هي عطايا من الرئيس محمود عباس .

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