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وحدة يهلوم تجري تدريبات في غوش دان

السبت 11 مايو 2019 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة يهلوم تجري تدريبات في غوش دان


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع والا العبري عن إجراء "وحدة يهلوم" تدريبات أسفل طريق أيلون السريع، والذي يعتبر الشريان الرئيس "لغوش دان" وسط البلاد.

وأجريت التدريبات بناء على سيناريوهات اختراق استراتيجي لمقاتلي حزب الله لإسرائيل، ووحدة يهلوم هي وحدة النخبة في لواء الهندسة التابع للجيش الإسرائيلي.

وحسب موقع "والا" فقد شمل التدريب عملية انقاذ للجرحى من داخل نفق، وتحييد للمتفجرات والتعامل معها، واستخدمت الوحدة خلال التدريبات الروبوتات، ومعدات حماية.

قادة الوحدة أفادوا للموقع بانه وحتى اليوم لا يوجد أنفاق تخترق "الأراضي الإسرائيلية" في الشمال، أما في الجنوب فما زال العمل متواصل، وأنه لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت لكشف جميع الأنفاق وتدميرها- قال ضابط في الوحدة.

 وعن طبيعة الحفر لأنفاق الشمال والجنوب، قال أحد ضباط الوحدة إن حزب الله يحفرون في الصخر، وفي غزة يحفرون في الرمل.

 وأفاد نائب قائد الوحدة أن مقاتلو الوحدة أصبحوا أكثر استعدادًا، ويتلقون تدريبات أكثر ملائمة للتحديات الحالية والمستقبلية.

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