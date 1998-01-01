  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شبهات بتعرضه لتصفية جسدية.. بلاغ للأمم المتحدة بشأن وفاة فلسطيني بالسجون التركية

السبت 11 مايو 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبهات بتعرضه لتصفية جسدية.. بلاغ للأمم المتحدة بشأن وفاة فلسطيني بالسجون التركية


غزة / سما /

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببلاغ إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون Ms. Agnes Callamard، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة Prof. Nils Melzer حول وفاة مواطن فلسطيني داخل السجون التركية نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه.

وأوضحت مؤسسة ماعت في بيان لها أنه في يوم 3 أبريل 2019 اختفى "زكي مبارك يوسف" - مواطن فلسطيني وزميله "سامر سميح شعبان" في تركيا، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أضطرت الشرطة التركية أن تعلن أنها ألقت القبض على زكي مبارك وسامر سميح وأودعتهما في زنازين انفرادية في سجن سيليفري (سيء السمعة) قرب إسطنبول، ووجهت لهما الاتهام بالتخابر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة دون تقديم أي دليل على ذلك، وهو ما أكد عليه محامي زكي مبارك والذي أكد أيضا على أنه سيخلى سبيله في جلسه الاعتراض يوم 30 أبريل، ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهمين تماما ولم يتم تمكين أسرهم أو محاميهم أو حتى سفارة بلادهم من التواصل معهم، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد (وقبل جلسه الاعتراض بيومين) بالإعلان عن أن المواطن زكي مبارك يوسف انتحر بشنق نفسه.

وتابع البيان، أنه وفق شواهد وأدلة متعددة حصلت عليها مؤسسة ماعت من محامي زكي مبارك ومن أسرته تقدمت فورا ببلاغ إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، حيث إن هناك شبهات أن زكي مبارك قد تعرض للتعذيب والتصفية الجسدية من قبل السلطات التركية.

وتوجهت المؤسسة ضمن بلاغها بلفت النظر إلى إمكانية تعرض زميله "سامر" لنفس المصير وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك إلى فتح تحقيق في وفاة "زكي مبارك" وحماية زميلة.

وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام بضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل تشارك فيه أطراف دولية وأممية في واقعة وفاة المواطن الفلسطيني "زكي مبارك يوسف"، والتدخل الفوري من قبل الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم "سامر سميح شعبان" القابع حاليا في سجون تركيا من أن يلقى نفس المصير.

الأكثر قراءة اليوم

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة

فيديو: داعية سعودي يقدم تفسيرا لشكل "نجمة داود" وعلم إسرائيل

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

تل ابيب: قدرات حماس الصاروخية تؤرق الإسرائيليين وهذا ما يجب فعله ..

غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

الأخبار الرئيسية

صواريخ

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

الوفد المصري في غزة: "الأحد المقبل سيشهد «حلحلة كبيرة في عدد من ملفات التهدئة"

قناة عبرية : المواجهة القادمة في غزة مسألة وقت وربما ستكون خلال أسابيع

VzkWq

خبراء إسرائيليون: قطر تسعى لمنع انهيار السلطة بتنسيق أمريكي