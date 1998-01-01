وزير التعليم العالي يبحث سبل دعم وتطوير كلية الأمة

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع ممثلي العاملين في كلية الأمة في القدس، سبل دعم وتطوير الكلية.

وأكد أبو مويس دعمه للكلية ولجميع مؤسسات التعليم العالي العاملة في القدس الشريف، داعيا إلى ضرورة التركيز على التعليم المهني والتقني لمستوى الدبلوم والبكالوريوس، إضافة للتعليم الإلكتروني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الدعم والاهتمام بكلية الأمة، خاصة بمجال تعزيز البرامج النوعية ورفع قدرات العاملين فيها.

من جانبه، استعرض النائب الفني للكلية عبد المحسن القواسمي واقع كلية الأمة والتحديات التي تواجهها، خاصة لوجودها في القدس، وما تتعرض له من معيقات تحد من تطورها.