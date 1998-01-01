  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير التعليم العالي يبحث سبل دعم وتطوير كلية الأمة

السبت 11 مايو 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التعليم العالي يبحث سبل دعم وتطوير كلية الأمة


رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع ممثلي العاملين في كلية الأمة في القدس، سبل دعم وتطوير الكلية.

وأكد أبو مويس دعمه للكلية ولجميع مؤسسات التعليم العالي العاملة في القدس الشريف، داعيا إلى ضرورة التركيز على التعليم المهني والتقني لمستوى الدبلوم والبكالوريوس، إضافة للتعليم الإلكتروني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الدعم والاهتمام بكلية الأمة، خاصة بمجال تعزيز البرامج النوعية ورفع قدرات العاملين فيها.

من جانبه، استعرض النائب الفني للكلية عبد المحسن القواسمي واقع كلية الأمة والتحديات التي تواجهها، خاصة لوجودها في القدس، وما تتعرض له من معيقات تحد من تطورها.

الأكثر قراءة اليوم

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة

فيديو: داعية سعودي يقدم تفسيرا لشكل "نجمة داود" وعلم إسرائيل

عبد الباري عطوان يتحدث عن حرب غزة الكبرى القادمة واعادة احتلال القطاع ..

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

تل ابيب: قدرات حماس الصاروخية تؤرق الإسرائيليين وهذا ما يجب فعله ..

غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

الأخبار الرئيسية

صواريخ

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. امتنعت حماس عن إطلاق الصواريخ على غوش دان بتل ابيب

صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

الوفد المصري في غزة: "الأحد المقبل سيشهد «حلحلة كبيرة في عدد من ملفات التهدئة"

قناة عبرية : المواجهة القادمة في غزة مسألة وقت وربما ستكون خلال أسابيع

VzkWq

خبراء إسرائيليون: قطر تسعى لمنع انهيار السلطة بتنسيق أمريكي