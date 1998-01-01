فيديو..سمية الخشاب لطليقها أحمد سعد: الأسد لا يرد على الكلاب

القاهرة /وكالات/

وصفت الفنانة سمية الخشّاب طليقها أحمد سعد بالكلب، ردا على اتهامه لها بسرقة شقته وخداعه، بعد مشاكل بينهما أدت لانفصالهما.

وقالت سمية مخاطبة طليقها: "قل ما شئت، السكوت عن اللئيم جواب، لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب".

وجاء رد سمية، على تصريحات سعد الأخيرة حول أسباب الطلاق، والذي قال فيها: "هي ضحكت عليا وأنا أمنت لها بكل ما أملك وأنا كنت محتاج لها في هذه الفترة".

وخرج المطرب المصري، أحمد سعد، عن صمته، بشأن طلاقه من الفنانة المصرية، سمية الخشاب، في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "شيخ الحارة".

وأوضح: "اشتريت منزلًا وكتبته باسمها على أن تنقل ملكيته له لاحقًا، وعندما طلبت منها نقل الملكية رفضت".

وأفصح أحمد سعد لمقدمة البرنامج بسمة وهبة، أن من بين أسباب طلاقه من سمية الخشاب، هو أنها "احتفظت بالشقة التي كان اشتراها لهما، بعدما كتب ملكيتها لها، وذلك بحجة أنه يرفض أن تكون له أي علاقة بالبنوك أو حسابات فيها، ورفضت إعادتها مرة أخرى" على حد قوله.

وقال: "بعد أن بدأت في سداد جزء كبير من أقساط الشقة، طلبت من سمية الخشاب أن تكتب ملكيتها لي ولكني فوجئت برفضها لطلبي، وعرضت علي أن تحصل عليها مقابل دفعها لي شيك بربع ثمنها".

كذلك اتهم أحمد سعد سمية الخشاب بسرقة لحن أغنية "قلبي يا ناس" منه وقال إنها استغلت فترة خلاف بينهما، وذهبت بنفسها للشهر العقاري وتنازلت لنفسها عنه وأطلقت عليه اسم "سوكا".