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40 ولاية أمريكية تقاضي شركة أدوية إسرائيلية بتهمة التاّمر الاجرامي

السبت 11 مايو 2019 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ولاية أمريكية تقاضي شركة أدوية إسرائيلية بتهمة التاّمر الاجرامي


نيويورك ـ وكالات -

رفعت أكثر من 40 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة Teva الدولية لإنتاج الأدوية ومقرها في إسرائيل، متهمة إياها بـ "تآمر إجرامي" حققت من خلاله مليارات الدولارات.

وتتهم الدعوى التي رفعتها الولايات الأمريكية اليوم السبت بعد تحقيق استمر خمس سنوات، الشركة بالوقوف وراء تآمر واسع بين منتجي الأدوية الجنسية لرفع أسعار منتجاتهم.

وأكد المدعي العام في ولاية كونيتيكت، ويليام تونغ، الذي قدم الدعوى، وجود أدلة دامغة على تورط منتجي العقاقير الجنسية في تآمر إجرامي واسع لرفع أسعار الأدوية بشكل اصطناعي، ما جلب لهم مليارات الدولارات، مشددا على أن هذا هو الجواب البسيط عن التساؤلات الكثيرة حول سبب غلاء الخدمات الطبية في الولايات المتحدة.

وتصر الدعوى على أن هذا التآمر شمل أكثر من 100 نوع من الأدوية، ورفع سعر بعضها عشرة أضعاف.

وتتهم الدعوى أيضا عشرات المسؤولين التنفيذيين السابقين والحاليين في الشركات المختصة في هذا المجال، بما فيها Mylan NV وإحدى المؤسسات التابعة لـPfizer Inc، غير أن التحقيق يركز غالبا على Teva، حيث يعتقد أن كبار المسؤولين في الشركة تآمروا مع أهم منافسيهم بهدف التنسيق معهم بشأن الأسعار.

المصدر: بلومبرغ

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