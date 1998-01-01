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صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية

السبت 11 مايو 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: العمادي وميلادينوف يصلان غزة الاثنين بالتزامن مع دخول المنحة القطرية


غزة / سما /

نقلت قناة "كان" العبرية، عن صحيفة "الأيام" الفلسطينية، قولها إن مغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزة بشكل مفاجئ مساء أمس، جاءت بعد حصوله على تعهدات من "إسرائيل" بتنفيذ تفاهمات التهدئة، وفي مقدمتها إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع، والتي تقدر بثلاثين مليون دولار.

وبحسب القناة، أكد مصدر لصحيفة "الأيام"، أن "إسرائيل تعهدت ابتداءاً من يوم غدٍ الأحد بتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلاً وزيادة حجم الاستيراد والتصدير من وإلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن السفير القطري محمد العمادي، سيصل إلى غزة بعد غدٍ الاثنين، وكذلك المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، حيث سيتم بالتزامن مع إدخال أموال المنحة القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال ستخصص لتمويل السولار القطري والمشاريع التشغيلية للفقراء، وسيستثنى منها فئة الموظفين في القطاع.

وبيّنت أن آلية الصرف ستكون مغايرة عما كانت عليه سابقاً، حيث ستتم عبر أحد البنوك المحلية ومن خلال مؤسسة قطرية لها مكتب في غزة.

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