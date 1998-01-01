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تشييع جثمان الشهيد عبد الله عبد العال شرقي رفح

السبت 11 مايو 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد عبد الله عبد العال شرقي رفح


غزة / سما /

 شيع المواطنون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيد عبدالله عبد العال الذي استشهد أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى أبو يوسف النجار، باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه ودفنه في مقبرة المدينة.

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني ورايات التنظيمات الفلسطينية المختلفة، ورددوا شعارات تطالب المقاومة بحماية المتظاهرين السلميين والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم.

وكان عبد العال استشهد بعد إصابته شرق رفح، فيما أصيب نحو 40 مواطنا في المسيرات التي شهدتها حدود قطاع غزة أمس.

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