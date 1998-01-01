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قناة عبرية : المواجهة القادمة في غزة مسألة وقت وربما ستكون خلال أسابيع

السبت 11 مايو 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : المواجهة القادمة في غزة مسألة وقت وربما ستكون خلال أسابيع


القدس المحتلة / سما /

قال ألون بن دافيد المحلل العسكري للقناة  13العبرية ان : ” حركة حماس لم تلتزم بالحفاظ على الهدوء لزمن طويل، ونتنياهو يدرك أن التفاهمات والهدوء الذي يرافقها غير مستقر، لكنه يشعر بأنه يستطيع الصمود في جولة تصعيد والتي تحبي ثمن يأخذ في الارتفاع من سكان الجنوب”.

واضاف انه في نهاية أسبوع عاصف، وعلى أبواب عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، في “إسرائيل” يدركون أن الجولة القادمة مع قطاع غزة ربما ستكون خلال أسابيع، كذلك الأمر بالنسبة لحركة حماس، فهي لم تلتزم باستمرار الهدوء لفترة زمنية طويلة، وبالنسبة لها، ما لم يكن تقدم في مفاوضات التهدئة، المواجهة القادمة مسألة وقت.

وتابع المحلل العسكري الإسرائيلي، “إسرائيل” تريد العودة لسياسية الاغتيالات، ورئيس الحكومة الإسرائيلية معني بالتهدئة والهدوء الذي يرافقها، ولكنه يدرك أن الهدوء في الجنوب ليس مستقراً، لكنه يشعر إنه يستطيع دفع ثمن جولة تصعيد، ثمن يرتفع من مرّة إلى أخرى، الجولة الأخيرة قتل أربعة إسرائيليين، وفي الجولة القادمة متوقع أن يكون عدد  القتلى أكبر.

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