دراسة صينية: السكري يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان

وكالات / سما /

قالت نتائج دراسة صينية موسّعة إن الإصابة بمرض السكري من النوع2 ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، لكن نسبة الخطر ونوعية الأورام تختلف من المرأة إلى الرجل. وتؤكد هذه النتائج ما أشارت إليه دراسات محدودة سابقة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة شنغهاي جياو تونغ ونشرتها دورية "ديابيتس" ترتبط الإصابة بالسكري لدى الرجل بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 34 بالمائة لدى الرجل، و62 بالمائة لدى المرأة.

وتشمل الزيادة في المخاطر التي تحدث مع الإصابة بالسكري 11 نوعاً من السرطان لدى الرجل و13 نوعاً لدى المرأة.

وتمتاز الدراسة الصينية بعدد المشاركين الكبير الذي بلغ 410 ألف رجل وامرأة، أعمارهم بين 29 و99 سنة.

وتتضمن أنواع السرطان التي تهدد الرجال المصابين بالسكري: اللوكيميا، وسرطان الجلد والكليتين والكبد والبنكرياس والبروستاتا والرئة والقولون والمعدة والغدد الليمفاوية والغدة الدرقية.

بينما تتضمن أنواع السرطان التي تهدد النساء المصابات بالسكري: اللوكيميا، وسرطان الكبد والمريء والغدة الدرقية والرئة والبنكرياس والغدد الليمفاوية والمثانة والقولون والثدي وعنق الرحم والمعدة والمبيض.

ولاحظ فريق البحث أن الإصابة بالسكري ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المريء لدى الرجل، والبلعوم لدى المرأة.