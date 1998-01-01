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"أمازون" تكشف عن تصميم لمركبة تهبط على سطح القمر

السبت 11 مايو 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أمازون" تكشف عن تصميم لمركبة تهبط على سطح القمر


وكالات / سما /

كشف مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس عن مجسم صغير لمسبار صمم ليهبط على سطح القمر، ويحمل اسم "بلو مون" من تنفيذ شركته "بلو أوريجين" للفضاء.

وقال بيزوس بعد الكشف على المجسم في مركز المؤتمرات بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الخميس: "هذه مركبة خارقة، ستسافر للقمر"، وفقا لموقع" ذا فيرج" للتكنولوجيا.

وضم الحضور أثناء الكشف عن التصميم عددا من الصحفيين والقائمين على صناعة الفضاء. وافتتح الحدث بعرض تسجيلي من مهمة أبولو 11 الأصلية، والتي حملت أول رائد فضاء إلى سطح القمر، حيث قال بيزوس: "إذا لم يمثل ذلك إلهاما لك، فأنت في المكان الخطأ".

وأضاف بيزوس أن "بلو أوريجين" قامت بتصميم المسبار على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ونقلت "ذا فيرج" عن بيزوس قوله إن المسبار سيكون قادرا على الملاحة بشكل مستقل في الفضاء، وسيحمل 4 مركبات جوالة كبيرة "روفرز" معا.

وغردت شركة "بلو اوريجين" عبر صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي "اليوم، يشارك مؤسسنا رؤيتنا في الذهاب إلى الفضاء بغرض جلب المنفعة لكوكب الأرض... علينا العودة إلى القمرــ هذه المرة للبقاء، نحن مستعدون لدعم (وكالة الفضاء الأمريكية) ناسا في الوصول إلى هناك بحلول عام 2024 باستخدام بلو مون".

وغرد بيزوس قائلا:" تنشئ بلو أوريجين البنية التحتية المطلوبة لإطلاق الجيل القادم من الحالمين. التقيت هؤلاء الشباب اليوم، المستقبل بين أيدٍ عظيمة".

وقال بيزوس في نيسان/أبريل من العام الماضي أثناء تسلمه جائزة ابتكار الأعمال من بيت النشر الألماني "أكسيل سبرينجرز" إن شركته لاستكشاف الفضاء تعتبر هي أهم انجازاته.

#أمازون

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