صحيفة سعودية تحذف تقريرا عن قائمة إرهابيين مثيرة للجدل

غزة / سما /

حذفت صحيفة "مكة" السعودية، تقريرا نشرته صباح الجمعة، عن قائمة تضم 40 "إرهابيا" بحسب تعبيرها، على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية وخالد مشعل ومحمد الضيف .

وبعد ساعات من نشر الخبر، أزالت الصحيفة تقريرها من موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي عبر "تويتر".

ولم تعلق الصحيفة على دافع حذف الخبر الذي أثار سخطا واسعا ضد الصحيفة المثيرة للجدل.

وكانت صحيفة "مكة" نقلت عن موقع "CEP"، قوله إن الإخوان لديهم روابط أيديولوجية مع الجماعات "الإرهابية" العنيفة، مثل القاعدة وداعش والنصرة وغيرها.

وأضافت الصحيفة أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 ونشرت فروعا لها في العالم، أثرت بشكل مباشرة على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.