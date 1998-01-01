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صحيفة سعودية تحذف تقريرا عن قائمة إرهابيين مثيرة للجدل

السبت 11 مايو 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة سعودية تحذف تقريرا عن قائمة إرهابيين مثيرة للجدل


غزة / سما /

حذفت صحيفة "مكة" السعودية، تقريرا نشرته صباح الجمعة، عن قائمة تضم 40 "إرهابيا" بحسب تعبيرها، على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية وخالد مشعل ومحمد الضيف .

وبعد ساعات من نشر الخبر، أزالت الصحيفة تقريرها من موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي عبر "تويتر".

ولم تعلق الصحيفة على دافع حذف الخبر الذي أثار سخطا واسعا ضد الصحيفة المثيرة للجدل.

وكانت صحيفة "مكة" نقلت عن موقع "CEP"، قوله إن الإخوان لديهم روابط أيديولوجية مع الجماعات "الإرهابية" العنيفة، مثل القاعدة وداعش والنصرة وغيرها.

وأضافت الصحيفة  أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 ونشرت فروعا لها في العالم، أثرت بشكل مباشرة على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.

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