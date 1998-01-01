الصلاح بطلاً لبطولة "النكبة" لكرة اليد للشباب

غزة / سما /

توج فريق جمعية الصلاح بطلاً لبطولة الشباب لكرة اليد، عقب فوزه على خدمات البريج برميات الترجيح (1/2) عقب نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل (21/21)، في اللقاء النهائي الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحضر المباراة النهائية، نائب الرئيس اللجنة الأولمبية أسعد المجدلاوي، وعضو اتحاد كرة القدم محمد العمصي، ونائب رئيس اتحاد كرة السلة خليل أبو شمالة، ورئيس اتحاد كرة اليد جمال أبو يوسف، ورئيس نادي خدمات البريج عدنان عيسى، وعدد من الشخصيات الرياضية، إضافة للجماهير الكبيرة المتابعة لكرة اليد.

وفي تفاصيل اللقاء، بدأ اللقاء قوياً بين الفريقين وحاول الصلاح السيطرة منذ البداية فتقدم بهدفين، إلا أن لاعبي البريج استعادوا الثقة في منتصف الشوط الأول وسيطروا على مجريات اللقاء رغم الندية الكبيرة من فريق جمعية الصلاح، لينجح البريج الخروج متفوقاً بالشوط الأول بنتيجة (11/12).

في الشوط الثاني بدأ الصلاح قوياً واستعاد لاعبوه الثقة وتقدموا بفارق 3 أهداف عن البريج، الذي تراجع أداء لاعبيه حتى منتصف الشوط، ليستعيد أبناء البريج الثقة ويعودوا إلى أجواء اللقاء من جديد ويتقدموا بفارق هدفين، إلا أن إصرار لاعبي الصلاح على العودة منع البريج من مواصلة تفوقه ليعود الصلاح ويعدل النتيجة وتبقى على حالها حتى نهاية اللقاء، رغم تفوق الصلاح في الشوط الثاني بنتيجة (9/10).

وفي نهاية اللقاء توج الفريق الوصيف والبطل بكأسي البطولة، إضافة لتتويج لاعب البريج بلال الصعيدي بلقب اللاعب الأفضل، وحارس الصلاح بلقب الحارس الأفضل.