باريس سان جيرمان يحدد بديل كافاني في روما

وكالات / سما /

ادعت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع مهاجم نادي روما الإيطالي إيدين دجيكو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

واتصل النادي الباريسي فعلاً بوكيل أعمال المهاجم الصربي الذي لا يزال عقده مع النادي الإيطالي ممتداً لعام آخر.

وحسب نفس المصدر يمكن أن يوقع باريس سان جيرمان مع إيدين دجيكو كبديل للمهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني إذا غادر العاصمة الفرنسية هذا الصيف.

المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان أنتيرو إنريكي معجب بـصاحب 33 عامًا وهو على تواصل مع ممثليه.

ولم يتبق سوى عام على عقد دجيكو مع روما ، لذلك قد تقرر إدارة النادي التخلي عنه مقابل مبلغ مالي جيد.

أحرز البوسني الدولي ثمانية أهداف فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما وقع على خمسة أهداف في ست مباريات في دوري أبطال أوروبا.