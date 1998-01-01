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مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

السبت 11 مايو 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية


وكالات / سما /

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من حسم أولى صفقاته استعداداً للموسم المقبل، حيث يحرص مسؤولو الشياطين الحمر على تعزيز كافة الخطوط، سواء أكان ذلك بعناصر شابة أو بلاعبين أكفاء.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد أوشك على حسم صفقة التعاقد مع دانيال جيمس، لاعب سوانزي سيتي، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، مستغلاً تبقي موسم وحيد في عقده مع النادي الويلزي.

ويلعب جيمس البالغ من العمر 21 عاماً بقميص الفريق الأول لسوانزي سيتي منذ عام 2016، ويعد أحد أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي، إذ سجل 5 أهداف وصنع 10 آخرين.

ومن المتوقع، أن يصبح جيمس، هو الصفقة الأولى المنتظرة للنرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يملك المسؤولون في سوانزي خياراً آخر سوى السماح للاعب الشاب بالرحيل في الشهور المقبلة، إذا كانوا في حاجة ماسة للمقابل المادي لصفقته.

#مانشستر يونايتد

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