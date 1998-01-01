رسيماً: الفيفا يوقف مينو رايولا 3 أشهر

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الجمعة عن إيقاف وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا لمدة 3 أشهر دون الإفصاح عن الأسباب.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن هذا الأسبوع فرض حظر لمدة ثلاثة أشهر على رايولا بحرمانه من إبرام صفقات في إيطاليا، وكذلك جلب لاعبين إليها أو نقل غيرهم للخارج، لكن رئيس اللجنة التأديبية التابعة للفيفا جعل الحظر في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يكون للقرار تداعيات خطيرة على نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بالنسبة للاعبين مثل بول بوجبا ، ماتياس دي ليخت، والعديد من اللاعبين الكبار الآخرين.

وجاء في بيان الفيفا: “قرر رئيس اللجنة التأديبية التابعة للفيفا اليوم جعل العقوبات التي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على مينو رايولا تقضي منعه في جميع أنحاء العالم لمدة 3 أشهر. ولمزيد من المعلومات حول أسباب العقوبة ، يرجى الاتصال بـ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.”

وتبقى أسباب الحظر غير معروفة ، لكن وفقاً لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية الإيقاف قد يكون بسبب تجاوزات في صفقة انتقال اللاعب انتقال جيانلوكا سكاماكا من روما إلى بي إس في اندهوفن ، والذي حدث في عام 2015.