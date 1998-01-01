  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسيماً: الفيفا يوقف مينو رايولا 3 أشهر

السبت 11 مايو 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسيماً: الفيفا يوقف مينو رايولا 3 أشهر


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الجمعة عن إيقاف وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا لمدة 3 أشهر دون الإفصاح عن الأسباب.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن هذا الأسبوع فرض حظر لمدة ثلاثة أشهر على رايولا بحرمانه من إبرام صفقات في إيطاليا، وكذلك جلب لاعبين إليها أو نقل غيرهم للخارج، لكن رئيس اللجنة التأديبية التابعة للفيفا جعل الحظر في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يكون للقرار تداعيات خطيرة على نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بالنسبة للاعبين مثل بول بوجبا ، ماتياس دي ليخت، والعديد من اللاعبين الكبار الآخرين.

وجاء في بيان الفيفا: “قرر رئيس اللجنة التأديبية التابعة للفيفا اليوم جعل العقوبات التي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على مينو رايولا تقضي منعه في جميع أنحاء العالم لمدة 3 أشهر. ولمزيد من المعلومات حول أسباب العقوبة ، يرجى الاتصال بـ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.”

وتبقى أسباب الحظر غير معروفة ، لكن وفقاً لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية الإيقاف قد يكون بسبب تجاوزات في صفقة انتقال اللاعب انتقال جيانلوكا سكاماكا من روما إلى بي إس في اندهوفن ، والذي حدث في عام 2015.

#مينو رايولا

الأكثر قراءة اليوم

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

بالصور.. شهيد و 30 اصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال شرق القطاع

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

أشهر "وريثة مزيفة" تتلقى عقابا رادعا

هنية يتلقى اتصالا مطولا من ميلادينوف حول تفاهمات التهدئة بغزة

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري في غزة: "الأحد المقبل سيشهد «حلحلة كبيرة في عدد من ملفات التهدئة"

قناة عبرية : المواجهة القادمة في غزة مسألة وقت وربما ستكون خلال أسابيع

VzkWq

خبراء إسرائيليون: قطر تسعى لمنع انهيار السلطة بتنسيق أمريكي

غرينبلات يتهم القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد "صفقة القرن"

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة