هازارد يسيطر على جوائز العام في تشيلسي

وكالات / سما /

سيطر النجم البلجيكي إيدين هازارد على جوائز العام في تشيلسي بحصده لـ 3 جوائز وهي لاعب العام بتصويت المشجعين، ولاعب العام بتصويت اللاعبين، إلى جائزة أفضل هدف في الموسم.

هازارد هو أول لاعب يفوز بالجوائز الثلاث في نفس العام. وحصل على الجائزة الرئيسية كلاعب السنة بتصويت مشجعي تشيلسي للمرة الرابعة بعد أن حققها أيضًا في أعوام 2014 و 2015 و 2017.

وقال هازارد بعد أن تسلم جائزة أفضل لاعب في الموسم من مدربه ماوريسيو ساري، ومساعده جيانفرانكو زولا، في فندق رويال لانكستر بوسط لندن: “لقد كانت علاقتي مع المشجعين جيدة حقًا منذ مجيئي إلى هنا. من دواعي سروري دائمًا اللعب في ملعب ستامفورد بريدج أمام الجماهير. لهذا السبب أنا في الملعب. عندما نلعب في نادً رائع مثل تشيلسي في نهاية الموسم فأنت تريد الفوز بشيء ما. الآن لدينا هذه الفرصة. سوف نذهب إلى باكو مع المشجعين وسنعود ببطولة الدوري الأوروبي.”

وحصل هازارد على جائزة هدف العام عن هدفه الرائع في مرمى ليفربول في التعادل بهدف لمثله لحساب الجولة 7 من الدوري الإنجليزي ليحقق الجائزة للمرة الثالثة.