  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هازارد يسيطر على جوائز العام في تشيلسي

السبت 11 مايو 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد يسيطر على جوائز العام في تشيلسي


وكالات / سما /

سيطر النجم البلجيكي إيدين هازارد على جوائز العام في تشيلسي بحصده لـ 3 جوائز وهي لاعب العام بتصويت المشجعين، ولاعب العام بتصويت اللاعبين، إلى جائزة أفضل هدف في الموسم.

هازارد هو أول لاعب يفوز بالجوائز الثلاث في نفس العام. وحصل على الجائزة الرئيسية كلاعب السنة بتصويت مشجعي تشيلسي للمرة الرابعة بعد أن حققها أيضًا في أعوام 2014 و 2015 و 2017.

وقال هازارد بعد أن تسلم جائزة أفضل لاعب في الموسم من مدربه ماوريسيو ساري، ومساعده جيانفرانكو زولا، في فندق رويال لانكستر بوسط لندن: “لقد كانت علاقتي مع المشجعين جيدة حقًا منذ مجيئي إلى هنا. من دواعي سروري دائمًا اللعب في ملعب ستامفورد بريدج أمام الجماهير. لهذا السبب أنا في الملعب. عندما نلعب في نادً رائع مثل تشيلسي في نهاية الموسم فأنت تريد الفوز بشيء ما. الآن لدينا هذه الفرصة. سوف نذهب إلى باكو مع المشجعين وسنعود ببطولة الدوري الأوروبي.”

وحصل هازارد على جائزة هدف العام عن هدفه الرائع في مرمى ليفربول في التعادل بهدف لمثله لحساب الجولة 7 من الدوري الإنجليزي ليحقق الجائزة للمرة الثالثة.

#هازارد #تشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

بالصور.. شهيد و 30 اصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال شرق القطاع

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

أشهر "وريثة مزيفة" تتلقى عقابا رادعا

هنية يتلقى اتصالا مطولا من ميلادينوف حول تفاهمات التهدئة بغزة

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري في غزة: "الأحد المقبل سيشهد «حلحلة كبيرة في عدد من ملفات التهدئة"

قناة عبرية : المواجهة القادمة في غزة مسألة وقت وربما ستكون خلال أسابيع

VzkWq

خبراء إسرائيليون: قطر تسعى لمنع انهيار السلطة بتنسيق أمريكي

غرينبلات يتهم القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد "صفقة القرن"

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة