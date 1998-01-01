انتقال جريزمان إلى برشلونة لا يُقلق سيميوني

وكالات / سما /

أكد دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، أنه لا يشعر بالقلق من إمكانية رحيل أنطوان جريزمان إلى برشلونة، مشيراً إلى أن النجم الفرنسي مهم جداً لفريقه.

وأشارت التقارير الصحفية، مساء أمس الخميس، إلى أن جريزمان ونادي برشلونة اتفقا على جميع التفاصيل حول صفقة انتقال الفرنسي إلى “كامب نو” وأن لا شيء بات يعيق إتمام العملية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين جريزمان والفريق الكاتالوني، ففي الموسم السابق كان على شفا الرحيل عن الروخي بلانكوس لكنه وفي آخر لحظة خرج إلى الإعلام مشدداً على أنه لن يرحل عن بيته الأول الذي شهد نجاحاته وتألقه في عالم الساحرة المستديرة.

وقال دييجو سيميوني في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة (فوكس سبورتس): “أنطوان جريزمان هو قائد أتلتيكو مدريد، الحديث عن خروجه لا يقلقني”.

وتابع: “جريزمان لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، لديه كل شيء لمواصلة النمو هنا لكنني لست في جسده وعقله لذلك سوف نرى، أمامه عامين آخرين في عقده”.