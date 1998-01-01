حنا : نتمنى ان تتسع رقعة اصدقاء شعبنا في سائر ارجاء العالم

القدس المحتلة / سما /

وصل الى المدينة المقدسة اليوم وفد من رؤساء بلديات بعض المدن الصربية والذين ابتدأوا جولة هادفة الى الحج في الاماكن المقدسة في فلسطين كما وزيارة عدد من المدن والبلدات الفلسطينية بهدف الاعراب عن تضامنهم مع شعبنا والعمل على تدعيم وترسيخ الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والصربي .

وقد استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الوفد الصربي في كنيسة القيامة مقدما لهم التهنئة بمناسبة الموسم الفصحي المبارك ومرحبا بزيارتهم ومؤكدا بأن فلسطين ترحب بزائريها الاتين اليها للتضامن مع شعبها وزيارة مقدساتها والتعرف على معالمها ، كما اننا نرحب بكم في مدينة القدس والتي نعتبرها كفلسطينيين عاصمتنا الروحية والوطنية .

الفلسطينيون يناضلون من اجل الحرية وقد قدموا التضحيات الجسام وما زالوا يقدمون ولكنهم ليسوا مستعدين للتنازل عن حبة تراب من وطنهم السليب هذه البقعة المقدسة من العالم المجبولة بدماء الشهداء ارض الفداء والقداسة والبركة والنعمة والسلام .

نعرف الظروف السياسية التي مررتم بها في بلدكم ونعرف الاوضاع المأساوية التي حلت عندكم ونتمنى لبلدكم بأن ينهض ويتقدم ويتطور .

نعرف جيدا مدى الضغوطات الممارسة على بلدكم ونعرف جيدا بأن هنالك ابتزازات تتعرض لها بعض الدول التي كانت في السابق شيوعية ولكنها اليوم انتقلت الى مرحلة جديدة من تاريخها .

نحن على اطلاع واسع بما حدث عندكم ونتمنى منكم وانتم تسيرون في مرحلة البناء والتطور والرقي وفتح صفحة جديدة من تاريخ بلدكم بأن تلتفتوا الى فلسطين والى شعبها المظلوم وخاصة الى مدينة القدس هذه المدينة التي نعتبرها مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث ولكن سلامها مغيب بفعل ما يمارسه الاحتلال بحق مقدساتنا واوقافنا وابناء شعبنا .

وقدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس كما تحدث سيادته عن عراقة الحضور المسيحي في هذه الارض المقدسة واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.