هلال القدس يتوج بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي

رام الله / سما /

توج نادي هلال القدس بلقب الدوري الفلسطيني للمحترفين (اوريدوو ) وذلك في اليوم الختامي للدوري الذي شهد ثلاث مواجهات حاسمة أقطابها الهلال وشباب الخليل ومركز بلاطة .

وقلب الهلال تخلفه في الشوط الأول بهدفين أمام جيل المكبر لفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين بعد تألق اللاعب محمود عويسات واحرازه الهاتريك وخصوصا الهدف الثالث في الرمق الأخير من عمر اللقاء ليهدي الهلال اللقب .

وفي ملعب الحسين لم ينفع شباب الخليل فوزه على واد النيص بثلاثة أهداف لهدف نظرا لتفوق الهلال عليه بفارق نقطة ونفس الحال لفريق بلاطة الذي فاز علي مركز طولكرم بهدفين نظيفين وحل ثالثا في نهاية المطاف .

جبل المكبر -هلال القدس

كانت البداية متوسطة من الفريقين فبدأ الهلال مهاجما وسدد عدي الدباغ كرة قوية في الدقيقة الثانية بجوار قائم المرمى وانتقلت المبادرة لجبل المكبر الذي شن عدة هجمات من المحورين الايمن والأيسر وفي الدقيقة 17 حصل شهاب القنبر على أفضل فرصة من رأسية على حدود خط ال 6التقطها حارس الهلال ورد محمد يامين برأسية مماثلة أبعدها حارس المكبر في الدقيقة 22.

وكان المكبر هو الأنشط في الدقائق التالية لكن عاب على لاعبيه ضعف التسديد الذي لجأوا اليه من خارج الصندوق.

وفي الدقيقة 29 أضاع محمد يامين فرصة محققة على الهلال بعد ضربة حرة ارتدت من الدفاع فسددها صاروخية ابعدها حارس المكبر أحمد سلامة.

وأثمرت أفضلية جبل المكبر في الدقيقة 34 عن هدف السبق وسجله اللاعب حسين عبده برأسية وصلته من ضربة حرة فأودعها الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أثمر ضغط المكبر ونشاطه المميز وسط تراجع هلالي غير مبرر عن هدف المكبر الثاني اثر هجمة منسقة وضع على اثرها اللاعب محمد خالد عويسات الكرة في فوهة المرمى أمام زهير شعبان الذي لم يجد أي صعوبة في ايداع الكرة في الشباك.

الشوط الثاني بدأه هلال القدس بهجوم مبكر أثمر عن الهدف الاول اثر ضربة خلفية مقصية من محمود عويسات داخل منطقة الجزاء استقرت على يسار الحارس في توقيت مثالي.

لم تمض سوى 4 دقائق حتى سجل اللاعب محمود عويسات الهدف الثاني من مجهود فردي ليودع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس أحمد سلامة ليعود الهلال الى نتيجة التعادل.

واصل الهلال ضغطه الكبير وسنحت فرصة لعلي نعمة في الدقيقة 55 عندما سدد رأسية أبعدها حارس المكبر بقبضة يده منقذا فريقه من هدف محقق.

مال الأداء الى عشوائية كبيرة وكرات مقطوعة في وسط الملعب وأمام منطقتي الجزاء دون خطورة تذكر.

قبل ربع ساعة من النهاية زاد الهلال من وتيرة ضغطه بحثا عن هدف ثالث يمنحه اللقب وسط هجمات داخل الصندوق أفشلها دفاع المكبر.

وسدد عدي الدباغ كرة رأسية في الدقيقة 80 في واحدة من أخطر الفرص الهلالية أنقذها الحارس أحمد سلامة.

وفي الدقيقة 82 جاء الفرج للهلال بعد تمريرة في العمق من عدي الدباغ لمحمود عويسات الذي انفرد بالحارس وأسكن الكرة من بين قدميه تتهادى الى داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث .

وفي الدقيقة 88 احتج لاعبو المكبر على ركلة ركنية بانها تجاوزت خط مرمـى الهلال لكن الحكم طالب باستمرار اللعب ولم يتسن رؤية الكرة من زاوية صحيحة بالاعادة التلفزيونية نظرا لكثافة اللاعبين داخل منطقة الجزاء ليهدر المكبر فرصة أخرى محققة في الوقت بدل الضائع من دربكة رد عليها علي نعمة بفرصة أخرى لتنتهي المباراة بفوز صعب وثمين لهلال القدس بثلاثة أهداف مقابل هدفين مع صافرة الحكم براء أبو عيشة ايذانا بتتويج الهلال باللقب الثالث على التوالي.

شباب الخليل-واد النيص

الخليل-حسم شباب الخليل النتيجة منذ الشوط الأول بتسجيله ثلاثية دون رد وسط فرحة جماهيرية كبيرة حيث امتلأت مدرجات ملعب الحسين بحشد جماهيري غفير جاء ليشجع العميد على أمل تلقي نتيجة طيبة من موقعة الخضر بين المكبر وهلال القدس.

وتحققت أمنية الشباب في الشوط الأول فسجل مصعب ابو سالم الهدف الاول في الدقيقة 30 من تمريرة ثائر ابو رموز سددها أرضية على يسار توفيق علي وبعد ثلاث دقائق أضاف اللاعب شاهر الطويل من نقطة الجزاء الهدف الثاني بعد عرقلة أبو رموز وختم اللاعب مراد الحاج اهداف الشوط بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة الرائع ابو رموز.

وفي الشوط الثاني انخفض مستوى اللقاء وسجل محمد نضال هدفا لواد النيص في الدقيقة 73 بعد انفراده بالمرمى لينتهي اللقاء بفوز شباب الخليل 3-1 وحلوله بالمركز الثاني

مركز طولكرم-مركز بلاطة

طولكرم-انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي وكانت الافضلية لبلاطة الذي كان هجومه اخطر ولكن حارس مركز طولكرم ودفاعه كان متيقظا .

وفي الشوط الثاني هاجم بلاطة بقوة حتى الدقيقة 56 عندما حصل على ركلة جزاء ترجمها خالد سالم للهدف الاول واضاف ادهم ابو رويس الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز بلاطة بهدفين نظيفين .