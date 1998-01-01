وزيرة خارجية اندونيسيا تدعو لتخصيص يوم دولي لمناهضة الاستيطان

رام الله / سما /

دعت وزيرة خارجية إندونيسيا، رينو مارسود، الى أن يتم تخصيص يوم دولي لمناهضة الاستيطان وتسليط الضوء على التوسع المستمر وغير القانوني للاستيطان "ذلك الاستيطان الذي هو في جوهر مشاريع الاحتلال ولا يمكن رؤيته بشكل منفصل عن تاريخ نكبة فلسطين التي بدأت قبل عام 1948" .

جاء ذلك خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن دعت لها اندونيسيا، ونظمتها مع الكويت وجنوب أفريقيا، الخميس، 9 أيار 2019 بصيغة "أريا"، ودعت لها عدداً من الخبراء لنقاش قضية المستوطنات.

وشارك في الجلسة أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو، جون كويغلي، الذي قدم قراءته أمام مجلس الأمن كباحث مرموق في الشأن الفلسطيني وذو خبرة طويلة في القانون الدولي، لافتا الانتباه إلى أن الاستيطان وتهجير الفلسطينيين جاء قبل تاريخ تأسيس المستوطنات الحديثة، بسياق القضية الفلسطينية عامة.

وشرح كويغلي "علينا أن نرى قضية المستوطنات بالسياق الأوسع، وجهود الحركات الصهيونية التي يمكن رصدها في ثلاثينيات القرن الماضي /كلجنة التهجير/ والتي قامت /الوكالة اليهودية/ بإنشائها من أجل إيجاد طرق للتخلص من عرب فلسطين، وطبعا تلاها التهجير الكبير في عام 1948. وأرى سياسات الاستيطان كسياسات استمرارية ولن تقوم إسرائيل بالتخلي عنها بسهولة".

وشدد على ضرورة إبقاء اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية، والحرص على إعادة تبنى القرارات الدولية في الجمعية العامة ومنظمات الأمم المتحدة تعتبر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها أو التفريط بها. فعلى الرغم من الإشكاليات الجوهرية المرتبطة بها إلا أن هذه القرارات تؤكد على أسس مهمة في القضية الفلسطينية، من بينها حق العودة، وحقوق اللاجئين، وحق تقرير المصير، ناهيك عن إدانتها للاستيطان والتأكيد على عدم قانونيته دوليا وغيرها الكثير.