  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: داعية سعودي يقدم تفسيرا لشكل "نجمة داود" وعلم إسرائيل

السبت 11 مايو 2019 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: داعية سعودي يقدم تفسيرا لشكل "نجمة داود" وعلم إسرائيل


وكالات

كشف الداعية السعودي صالح المغامسي، عن سبب افتخار أو اتخاذ اليهود لـ"نجمة داود" شعارا لهم، وعن سبب تسمية دولتهم بهذا الاسم.

وقال المغامسي، خلال برنامج "الأبواب المتفرقة"، على قناة "أم بي سي"، إن "اليهود عموما يفتخرون بأعظم نبيين لهم، فعدا افتخارهم بنبي الله موسى، وهو أمر مفروغ منه قطعا، فإنهم وفي آثارهم المعاصرة يفتخرون بنبي الله يعقوب لذلك سموا دولتهم بإسرائيل، ويفتخرون بنبي الله داود، واتخذوا لذلك ما يعرف الآن بنجمة داود شعارا لدولتهم".

وأضاف، أن "نجمة داود، أو ما يعرف عند اليهود بدرع داود، عبارة عن مثلثين مقلوبين أحدهما إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل".

وتابع: "هم يعلمون أن مصر كانت أرض أهرام، وكانت هذه الأهرام على شكل مسدس، وعاشوا دهرا وفرعون يستعبدهم، لهذا فمن الممكن أن يكون الضلع الأسفل رمز للسنوات الماضية من العبودية والسخرة، والضلع الأعلى هو رمز لنجاتهم من العبودية".

وأوضح الداعية السعودي، أن هذا كان شعارا للحركة الصهيونية قبل تكوين دولة إسرائيل عام 1948، واتخذوها فيما بعد شعارا لدولتهم ووضعوا خطا أزرق في أعلاها وآخر في أسفلها وبينهما "النجمة"، منوها إلى أنه "ربما كان الخط الأزرق الذي في الأعلى إشارة إلى النيل، والخط الأزرق الذي في الأسفل إلى نهر الفرات".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

"شدّ البراغي" ..تحليلات اسرائيلية: "العدوان الأخير على غزة رسائل تغيّر "قواعد اللعبة"

مشادات بعد شرب نائب تركي معارض الماء بنهار رمضان (شاهد)

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

أبو مرزوق : هناك أطراف تهيئ شعبنا لقبول "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

VzkWq

خبراء إسرائيليون: قطر تسعى لمنع انهيار السلطة بتنسيق أمريكي

غرينبلات يتهم القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد "صفقة القرن"

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة

شهداء

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و 30 اصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة