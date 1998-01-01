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ضابط إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة إس 300 في سورية

السبت 11 مايو 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة إس 300 في سورية


القدس المحتلة / سما /

أكّد الضابط الكبير في سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، أن منظومة صواريخ إس-300 الروسيّة في سورية "أصبحت عملياتيّة" وأن الجيش الإسرائيلي "يتجهّز ذاتها إلى تحييد ما يجب تحييده، وللتوصل إلى حريّة في كل نقطة أثناء حرب محتملة".

وخلال مقابلة مع صحيفة "معاريف"،هدّد بار "كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا من الممكن أن تجد نفسها تتعرّض للهجوم"، وأضاف "من غير الصحيح الدخول إلى موضوع إن كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن نتجهّز لأن تكون عملياتيّة في صباح الغدّ".

ولفت بار إلى أن مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر، انتهى، "وقد يتطلّب الأمر تدريب طواقم أخرى".

وأضاف بار أن الجيش الإسرائيلي "يعمل لكي لا يكون هنالك حزب الله 2 وميليشيات إيرانيّة في سورية. نعمل كل ما يجب كي لا يكون وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد"، لكنّه لفت إلى أن الإصرار الإيراني على التموضع في سورية "ما زال مستمرًا" وأن "طهران لن تتنازل بسهولة".

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