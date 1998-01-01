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غرينبلات يتهم القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد "صفقة القرن"

السبت 11 مايو 2019 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يتهم القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد "صفقة القرن"


رام الله / سما /

اتهم جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أعضاء القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المعروفة بصفقة القرن التي يرعاها ترامب حتى قبل الكشف عنها.

وحث غرينبلات المسؤولين الفلسطينيين على الانتظار حتى يروا تفاصيل الخطة، قائلا إن من الخطأ إعلان "وفاتها قبل وصولها".

وفي مقابلة مع رويترز، رفض غرينبلات، أحد مهندسي الخطة التي يصفها ترامب بأنها "صفقة القرن"، استنكار مسؤولين فلسطينيين لمقترحات السلام المنتظرة التي يرون أنها ستكون منحازة بشدة لإسرائيل، وأنها ستوجه ضربة لهدف إقامة دولة فلسطينية.

وقال غرينبلات الذي تبادل الانتقادات علنا مع مسؤولين فلسطينيين كبار على تويتر، إن "السلطة الفلسطينية تسعى لوأد خطة لم ترها. قد تقدم لهم الخطة شيئا يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي... عليهم أن يتحلوا بالصبر وينتظروا حتى إعلان الخطة".

وأضاف لرويترز "أي طرف يقول إنها (الخطة) ولدت ميتة، ولا يمنحها الكثير من الاهتمام والعمل الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة".

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