  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

السبت 11 مايو 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو هذه الليلة، حارا نسبياً الى حار، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، صافياً بوجه عام وحارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

"شدّ البراغي" ..تحليلات اسرائيلية: "العدوان الأخير على غزة رسائل تغيّر "قواعد اللعبة"

مشادات بعد شرب نائب تركي معارض الماء بنهار رمضان (شاهد)

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

أبو مرزوق : هناك أطراف تهيئ شعبنا لقبول "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

VzkWq

خبراء إسرائيليون: قطر تسعى لمنع انهيار السلطة بتنسيق أمريكي

غرينبلات يتهم القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد "صفقة القرن"

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة

شهداء

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و 30 اصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة