الحية: سلاحنا بيدنا ولن نقبل أن يموت شعبنا جوعاً!

غزة / سما /

وأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، "لن تنعم المنطقة ولا الاحتلال بالهدوء ما دام العدو على أرض فلسطين والحصار على غزة".

جاءت اقوال الحية خلال كلمته في حفل تابين الشهيد عبد الله ابو ملوح في مخيم النصيرات الذي ارتقا خلال العدوان الاخير على غزة.

ووجه الحية رسالة للاحتلال والعالم حول حصار غزة، قال فيها : "نقول للاحتلال والعالم إننا لن نقبل أن يموت شعبنا جوعاً، ولن نقبل أن يبقى الحصار على غزة (..) سلاحنا بيدنا، وإرادتنا بيدنا وليس تحت بساطير الاحتلال. وفق قوله.

وأضاف: نقول للاحتلال انتهى زمان الضعف والمعادلات التي تفرضها، اليوم ننتزع حقوقنا بأيدينا وبسلاحنا وبإرادتنا.



وتابع: الأسبوع القادم الذكرى ال٧١ لاحتلال فلسطين؛ لابد أن نري العالم شعبنا وهو ينتفض ويعبر عن إرادته، ويقول للعالم إننا ندفن مقولتكم بأن الكبار يموتون والصغار ينسون.