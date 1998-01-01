الهدمي يدعو المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي كافة أبناء شعبنا للتواجد في المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس وأسواقها بشكل عام لدعم أهلها وتجارها، خاصة في هذا الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال تفقده للخدمات الإنسانية والتنظيمية التي تقدم في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة.

وأكد أن الزيارة جاءت لمواصلة دعم نشاط العاملين في المسجد الاقصى المبارك، وخاصة في دائرة الاوقاف الإسلامية وحراس المسجد والمؤسسات الكشفية والصحية والشبابية، ونقل تحيات وتقدير القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية لهم.

وثمن الهدمي دور أبناء الحركة الكشفية الذين يقومون بتنظيم دخول وخروج المصلين والمحافظة على النظام وتقديم الخدمات المختلفة، والطواقم الطبية التي تخدم المصلين.

والتقى الهدمي مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب ومدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، واطلع منهما على الترتيبات التي قامت بها الأوقاف الاسلامية لاستقبال المصلين وزوار المسجد الأقصى، والتي شملت تحضير كافة مرافق المسجد، إضافة إلى الاجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول بالتنسيق مع المفوضية الكشفية لمحافظة القدس ولجان النظام المختلفة، وتنظيم تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمحتاجيها خلال صلاة الجمعة بشكل خاص، والتي تضم عيادات صحية تابعة لعدة جمعيات ومؤسسات صحية فلسطينية.