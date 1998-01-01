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هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر اللواء جبر عصفور

الجمعة 10 مايو 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر اللواء جبر عصفور


رام الله / سما /

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى المحررين، الأسير المحرر اللواء جبر عصفور، من بلدة سنجل شمال غرب رام الله، والذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة، إثر جلطة حادة.

وتقدمت الهيئة من أسرة الفقيد وعائلة عصفور في الوطن والشتات، بأصدق التعازي والمواساة على رحيل المناضل جبر، متمنية من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجمعه بهم في جنان الخلد.

وأشادت الهيئة بالسيرة النضالية للواء جبر، حيث انخرط مع إخوانه في النضال ومقاومة الاحتلال، واعتقل في سجون الاحتلال وتعرض للتعذيب، ولم ينل ذلك من عزيمته، وكانت له بصمه حقيقية في بناء مؤسسات الدولة، وهو من أبرز قادة جهاز الشرطة.

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