  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ضابط إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة إس 300 في سورية

الجمعة 10 مايو 2019 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة إس 300 في سورية


القدس المحتلة / سما /

أكّد ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، أن منظومة صواريخ إس-300 الروسيّة في سورية "أصبحت عملياتيّة" وأن الجيش الإسرائيلي "يتجهّز ذاتها إلى تحييد ما يجب تحييده، وللتوصل إلى حريّة في كل نقطة أثناء حرب محتملة".

وخلال مقابلة مع صحيفة "معاريف"، نشرت الخميس، على موقعها الإلكتروني، هدّد بار "كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا من الممكن أن تجد نفسها تتعرّض للهجوم"، وأضاف "من غير الصحيح الدخول إلى موضوع إن كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن نتجهّز لأن تكون عملياتيّة في صباح الغدّ".

ولفت بار إلى أن مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر، انتهى، "وقد يتطلّب الأمر تدريب طواقم أخرى".

وأضاف بار أن الجيش الإسرائيلي "يعمل لكي لا يكون هنالك حزب الله 2 وميليشيات إيرانيّة في سورية. نعمل كل ما يجب كي لا يكون وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد"، لكنّه لفت إلى أن الإصرار الإيراني على التموضع في سورية "ما زال مستمرًا" وأن "طهران لن تتنازل بسهولة".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

مشادات بعد شرب نائب تركي معارض الماء بنهار رمضان (شاهد)

الاحتلال يرفع الاغلاق البحري ويسمح للصيادين بالوصول لمسافة ١٢ ميل

أبو مرزوق : هناك أطراف تهيئ شعبنا لقبول "صفقة القرن"

هنية يتلقى اتصالا مطولا من ميلادينوف حول تفاهمات التهدئة بغزة

اشتيه: ستبقى الحكومة ملتزمة تجاه اهلنا بغزة

محكمة مصرية تبرئ العادلي وتغرمه 29 دولارا فقط

الأخبار الرئيسية

شهداء

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و 30 اصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

نحو 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الاولى من رمضان في الاقصى

صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

"شدّ البراغي" ..تحليلات اسرائيلية: "العدوان الأخير على غزة رسائل تغيّر "قواعد اللعبة"