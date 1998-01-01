هيئة الأعمال الخيرية تسلم كفالات لـ 1200 يتيم في جنين

جنين / سما /

سلمت هيئة الأعمال الخيرية الاماراتية لجنة زكاة جنين المركزية كفالات مستحقة لصالح 1200 يتيم في المحافظة.

وسلم مفوض عام هيئة الأعمال الخيرية في فلسطين إبراهيم راشد، مبلغ 594939 شيكل لرئيس لجنة زكاة جنين المركزية نهاد الراغب، وذلك في مقر المحافظة، تحت رعاية وحضور المحافظ اللواء أكرم الرجوب، وطاقم هيئة الأعمال الخيرية وعدد من كوادر المحافظة.

وثمن الرجوب الدعم متعدد الأشكال الذي تقدمه هيئة الأعمال الخيرية لصالح الشرائح المجتمعية المهمشة والضعيفة في المجتمع، وتحديدا الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، والحالات الاجتماعية، والأسر الفقيرة، بما يساعدها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، ويسهم في توفير سبل العيش الكريم.

وشدد على التزام السلطة الوطنية بحماية ورعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين وتبني وتلبية احتياجاتهم وقضاياهم وحماية مستقبلهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم كجزء من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها.

وشدد على أهمية التعاون والعمل من أجل رعاية الأيتام، مشيرا الى أهمية الدور الذي تلعبه لجان الزكاة في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر العلاقات مع المجتمع من جهة، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الشقيقة والصديقة التي تعمل من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.

بدوره، قال راشد إن هيئة الأعمال الخيرية تعتبر أكبر كافل لأيتام فلسطين، حيث تكفل أكثر من 20 ألف يتيم من كافة المحافظات، من أصل نحو 60 ألف يتيم تكفلهم في شتى أرجاء العالم، ويتصدر منهم العشرات لوائح التفوق.

وأضاف راشد، إن هذا العدد من الأيتام المكفولين، يؤكد المكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية التي ستبقى على رأس سلم أولويات الإمارات وهيئاتها العاملة، على اعتبار أن الحال واحد والدم العربي واحد والجسد العربي يجب أن يبقى حيا.

وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والشراكة المتميزة ما بين هيئة الأعمال والمؤسسة الرسمية الفلسطينية ممثلة بمؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء، في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.

وتابع: "نحن منسجمون تماما مع الخطة الوطنية التي تحددها المؤسسة الفلسطينية الرسمية، وتأخذ بعين الاعتبار تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وندعمها بكل طاقاتنا وإمكاناتنا".

وأشار إلى برنامج "الرعاية الشاملة للأيتام" والذي يتم من خلاله تقديم مساعدة نقدية لليتيم تساعده على تجاوز نوائب الحياة وتوفر له جزء من الحياة الكريمة، إضافة إلى "صندوق اليتيم"، والذي يهدف إلى إيجاد دعم مادي قوي يؤمن احتياجات اليتيم المختلفة سواء كانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو إغاثية بجانب تأمين الصرف على الأيتام المتوقفة كفالتهم بسبب انقطاع الكافل عن الدفع.

وأوضح أن دور الهيئة لا يقتصر على تقديم المساعدات النقدية والعينية للأيتام، بل يتعدى ذلك إلى رعايتهم وأمهاتهم في الجوانب كافة من ناحية الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية وتنمية موارد أسر الأيتام وتنمية مواهبهم، ويتصدر العشرات منهم لوائح التفوق، وتقيم الهيئة الاحتفالات على شرفهم للتأكيد أن للكفالة معنى اجتماعي وليس شكل مادي فقط.

وأشار راشد إلى أن عدد الأيتام المكفولين لدى الهيئة يتزايد بشكل دائم، بفضل فاعلي الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلا "إنهم يمدوننا على الدوام بأسباب قوة ونجاح هذا البرنامج النوعي".

من جهته، أشاد الراغب بالتعاون الوثيق ما بين لجنة زكاة جنين المركزية وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في عدة مجالات، أبرزها كفالة الأيتام وتنفيذ مشاريع تصب في خدمة الشرائح المجتمعية المهمشة.