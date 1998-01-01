الافراج عن الاسير فادي عياد بعد انتهاء محكوميته

بيت لحم / سما /

أطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة سراح الاسير فادي علي عياد من سكان مخيم الدهيشة للاجئين، بعد ان امضى محكوميته البالغة عشرة أشهر بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حفل استقبال للشاب عياد، شارك فيه ممثلون عن القوى والفعاليات المختلفة، حيث رفعت الاعلام الفلسطينية واللافتات المساندة للاسرى والمنددة بالممارسات القمعية بحقهم، كما ونظمت مسيرة سيارات جابت الشوارع المختلفة وصولا الى منزل عائلة المعتقل المفرج عنه فادي عياد في مخيم الدهيشة.