  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الافراج عن الاسير فادي عياد بعد انتهاء محكوميته

الجمعة 10 مايو 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج عن الاسير فادي عياد بعد انتهاء محكوميته


بيت لحم / سما /

 أطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة سراح الاسير فادي علي عياد من سكان مخيم الدهيشة للاجئين، بعد ان امضى محكوميته البالغة عشرة أشهر بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حفل استقبال للشاب عياد، شارك فيه ممثلون عن القوى والفعاليات المختلفة، حيث رفعت الاعلام الفلسطينية واللافتات المساندة للاسرى والمنددة بالممارسات القمعية بحقهم، كما ونظمت مسيرة سيارات جابت الشوارع المختلفة وصولا الى منزل عائلة المعتقل المفرج عنه فادي عياد في مخيم الدهيشة.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية ذكية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

مشادات بعد شرب نائب تركي معارض الماء بنهار رمضان (شاهد)

كاتب اسرائيلي: على إسرائيل احتضان "صفقة القرن" وترامب قسم اللاعبين الأساسيين بالمنطقة!

الاحتلال يرفع الاغلاق البحري ويسمح للصيادين بالوصول لمسافة ١٢ ميل

أبو مرزوق : هناك أطراف تهيئ شعبنا لقبول "صفقة القرن"

اشتيه: ستبقى الحكومة ملتزمة تجاه اهلنا بغزة

الأخبار الرئيسية

شهداء

الموساد ينشر تفاصيل مثيرة لاغتيال 3 قيادات بارزين لفتح في بيروت

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و 30 اصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

نحو 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الاولى من رمضان في الاقصى

صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

"شدّ البراغي" ..تحليلات اسرائيلية: "العدوان الأخير على غزة رسائل تغيّر "قواعد اللعبة"