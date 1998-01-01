مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

رام الله / سما /

لقي المواطن بلال محمد صافي (23 عاماً) من سكان مدينة رام الله، مصرعه اليوم الجمعة، جراء حادث سير ذاتي وقع على مفرق الجامعة في بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت اشارة حول وقوع حادث سير ذاتي لدراجة نارية في بلدة بيرزيت، وعلى الفور تم ارسال دورية من قسم حوادث السير والاسعاف للمكان وتبين ان سائق دراجة نارية فقد السيطرة على الدراجة ما ادى الى انحرافها نحو جزيرة وسطية وسقوط سائقها عنها ما ادى الى وفاته على الفور، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري.

وأكد البيان، أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً في ظروف وملابسات الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.