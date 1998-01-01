غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

غزة / سما/

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة بإحياء ذكرى النكبة والهجرة والتشريد الـ71 والتي ستنطلق ظهر الأربعاء المقبل على طول حدود القطاع، تزامنًا مع مسيرات مماثلة في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر ومخيمات الشتات واللجوء.

وأكدت الهيئة في بيان لها في ختام جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن" على ضرورة الالتزام بالإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل احتجاجًا على "صمت العالم على استمرار جريمة اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا في تغريبة لجوء وتشرد لن تنتهي فصولها إلا بالعودة للديار التي هجرنا منها عام 1948". وفق البيان.

ودعت الجماهير وخاصةً قطاعات الشباب والعدائيين والفرق الرياضية للمشاركة في الفعالية "جمعة مارثون العودة" الرياضي الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل في مخيمات العودة شرق غزة المحاصر.

وشددت على أن جميع الفلسطينيين موحدون في رفضهم لصفقة القرن وأنها لن تمر وسيتم إسقاطها كما تم إسقاط الكثير من مشاريع التصفية التي كانت تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن "مواجهة هذه الصفقة تستدعي تكاتفًا عربيًا وإسلاميًا، ورفضًا لكل أشكال التطبيع". داعية إلى لقاء وطني عاجل للأمناء العامين للفصائل لتوحيد الموقف الفلسطيني لإسقاط الصفقة وإشاعة مناخات للوحدة والمشاركة الوطنية، ولتأسيس استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وكافة المشاريع التصفية.