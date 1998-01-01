  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة

الجمعة 10 مايو 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إضراب شامل الأربعاء و"مارثون العودة" الجمعة


غزة / سما/

 دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة بإحياء ذكرى النكبة والهجرة والتشريد الـ71 والتي ستنطلق ظهر الأربعاء المقبل على طول حدود القطاع، تزامنًا مع مسيرات مماثلة في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر ومخيمات الشتات واللجوء.

وأكدت الهيئة في بيان لها في ختام جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن" على ضرورة الالتزام بالإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل احتجاجًا على "صمت العالم على استمرار جريمة اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا في تغريبة لجوء وتشرد لن تنتهي فصولها إلا بالعودة للديار التي هجرنا منها عام 1948". وفق البيان.

ودعت الجماهير وخاصةً قطاعات الشباب والعدائيين والفرق الرياضية للمشاركة في الفعالية "جمعة مارثون العودة" الرياضي الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل في مخيمات العودة شرق غزة المحاصر.

وشددت على أن جميع الفلسطينيين موحدون في رفضهم لصفقة القرن وأنها لن تمر وسيتم إسقاطها كما تم إسقاط الكثير من مشاريع التصفية التي كانت تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت إن "مواجهة هذه الصفقة تستدعي تكاتفًا عربيًا وإسلاميًا، ورفضًا لكل أشكال التطبيع". داعية إلى لقاء وطني عاجل للأمناء العامين للفصائل لتوحيد الموقف الفلسطيني لإسقاط الصفقة وإشاعة مناخات للوحدة والمشاركة الوطنية، ولتأسيس استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وكافة المشاريع التصفية.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية ذكية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

مشادات بعد شرب نائب تركي معارض الماء بنهار رمضان (شاهد)

كاتب اسرائيلي: على إسرائيل احتضان "صفقة القرن" وترامب قسم اللاعبين الأساسيين بالمنطقة!

الاحتلال يرفع الاغلاق البحري ويسمح للصيادين بالوصول لمسافة ١٢ ميل

عون: لن يبقى للبنان وجود إذا بقي فيه لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون

أبو مرزوق : هناك أطراف تهيئ شعبنا لقبول "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بالصور.. شهيد و 30 اصابة بينها حرجة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

نحو 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الاولى من رمضان في الاقصى

صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

"شدّ البراغي" ..تحليلات اسرائيلية: "العدوان الأخير على غزة رسائل تغيّر "قواعد اللعبة"

ضابط اسرائيلي يزعم : كان بامكاننا خلال حرب 2014 الوصول خلال 3 ساعات إلى قلب غزة