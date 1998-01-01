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قيادي فلسطيني: المقاومة بغزة فرضت قواعد اشتباك جديدة مع الاحتلال خلال التصعيد الاخير

الجمعة 10 مايو 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني: المقاومة بغزة فرضت قواعد اشتباك جديدة مع الاحتلال خلال التصعيد الاخير


غزة / سما /

قال هاني الثوابتة عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، إن المقاومة الفلسطينية في غزة  فرضت قواعد اشتباك جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الثوابتة خفي كلمة له خلال مشاركته بمسيرات العودة، إن جولة التصعيد الأخيرة مع الاحتلال أثبتت الصدقية لدى الحاضنة الشعبية التي فوضت قوى المقاومة بشكل كامل للدفاع عن دماء وكرامة شعبنا.

وأكد الثوابتة  أنه "لا يمكن المساومة على مسيرات العودة ودماء شعبنا"، موضحا أن "الوحدة والمقاومة الطريق الوحيد الكفيلة بأن ننتصر على هذا الاحتلال".

وأشار عضو الهيئة الوطنية العيا لمسيرات العودة،  إلى استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها، داعيا إلى المشاركة في مليونية العودة في ذكرى النكب 71 يوم الأربعاء المقبل.

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