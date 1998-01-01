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الرجوب يدين اقتحام الاحتلال لجمعية برج اللقلق

الجمعة 10 مايو 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يدين اقتحام الاحتلال لجمعية برج اللقلق


القدس المحتلة / سما /

 دان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمقر جمعية برج اللقلق صباح اليوم الجمعة في مدينة القدس، بهدف هدم فانوس القدس الرمضاني، في محاولة واضحة لتنغيص فرحة المقدسيين بالشهر الفضيل.

وأكد الرجوب في بيان صحفي، أن اقتحام الاحتلال للجمعية يأتي في إطار الخطة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال في سبيل عرقلة عجلة تطوير الرياضة الفلسطينية، واستمرار لمحاولاته لتدميرها من خلال استهداف المؤسسات والمنشآت الرياضية، مؤكدا أن الاحتلال مازال يرى في الرياضة الفلسطينية مصدر إزعاج كبير له.

ووصف الرجوب الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية بالمشينة، مؤكدا أن مثل هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحا لكافة الأعراف والمواثيق الأولمبية والرياضية، وأن الاتحاد الفلسطيني سيواصل العمل في كافة المحافل الدولية في سبيل وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين.

وجدد الرجوب في بيانه التأكيد على إصرار الأسرة الرياضية الفلسطينية مواصلة كافة فعالياتها وأنشطتها من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية ورسالتها الوطنية، مؤكدا أن الاحتلال وفاشيته لن تحول دون الاستمرار بالنهوض بالمستوى الرياضي في فلسطين.

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