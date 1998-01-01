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حماس تحذر الاحتلال من المراوغة في تنفيذ التفاهمات وارتكاب أي حماقة ضد مسيرات العودة

الجمعة 10 مايو 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر الاحتلال من المراوغة في تنفيذ التفاهمات وارتكاب أي حماقة ضد مسيرات العودة


غزة / سما/

حذرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الجمعة،  الاحتلال الاسرائيلي من المراوغة في كسر الحصار.

وقال اسماعيل رضوان القيادي في الحركة :"نحذر الاحتلال من المراوغة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار أو ارتكاب أي حماقة ضد مسيرات العودة وأبناء شعبنا ونحن نرقب مدى التزام الاحتلال بالتفاهمات".

وأكد في كلمة له خلال الجمعة الـ 58  لمسيرات العودة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها، موجها التحية للشهداء والجرحى ولابناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا بعشرات الآلاف في جمعة موحدون لمواجهة صفقة القرن ليؤكدوا على رفضهم لصفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف :"نؤكد على رفضنا لصفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وأننا سنواجه الصفقة بكل ما أوتينا من قوة".

ودعا رضوان إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي وتشكيل جبهة فلسطينية عربية اسلامية لمواجهة صفقة القرن.

كما دعا إلى مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي والادارة الأمريكية ووقف الهرولة والتطبيع مع الاحتلال.

وجدد رضوان الدعوة للمشاركة في مليونية العودة وكسر الحصار في ذكرى النكبة الحادية والسبعين يوم الأربعاء القادم ١٥ / ٥ للتأكيد على تمسك الفلسطينيين بالثوابت الوطنية وحق العودة.

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