  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة طفل بعيار "مطاطي" والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

الجمعة 10 مايو 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة طفل بعيار "مطاطي" والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 اصيب طفل بعيار معدني مغلف بالمطاط في الظهر والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة على اراضي القرية.

 والتي انطلقت في اطار احياء الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، ان جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بإطلاق الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، بكثافة ما ادى الى اصابة طفل (15 عاما) بعيار "مطاطي" في الظهر، والعشرات بالاختناق وعولجوا جميعها ميدانيا من قبل طاقم الخدمات الطبية العسكرية التي تواجدت في موقع المواجهات.

وكانت المسيرة قد انطلقت في اطار احياء فعاليات الذكرى الـ71 للنكبة، بمشاركة المئات من ابناء القرية ووفود اجنبية من كوريا الجنوبية ومنظمة التضامن الدولي ومجلس الكنائس العالمي.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: العمادي لن يصل الجمعة إلى غزة وحماس والجهاد تستعدان لاستئناف إطلاق الصواريخ

أكاديمي اسرائيلي يكشف عن معلومة مثيرة بصفقة القرن "عروشكم في خطر"!

الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية ذكية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة

صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ"40 إرهابيا" بينهم الشيخ ياسين والضيف

مشادات بعد شرب نائب تركي معارض الماء بنهار رمضان (شاهد)

كاتب اسرائيلي: على إسرائيل احتضان "صفقة القرن" وترامب قسم اللاعبين الأساسيين بالمنطقة!

الاحتلال يرفع الاغلاق البحري ويسمح للصيادين بالوصول لمسافة ١٢ ميل

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

اصابات بالتزامن مع بدء توافد المواطنين شرق قطاع غزة

نحو 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الاولى من رمضان في الاقصى

صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

"شدّ البراغي" ..تحليلات اسرائيلية: "العدوان الأخير على غزة رسائل تغيّر "قواعد اللعبة"

ضابط اسرائيلي يزعم : كان بامكاننا خلال حرب 2014 الوصول خلال 3 ساعات إلى قلب غزة