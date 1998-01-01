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محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل موعد عقد جلسة الاستماع

الجمعة 10 مايو 2019 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل موعد عقد جلسة الاستماع


القدس المحتلة / سما /

طلب محامو فريق الدفاع عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل موعد عقد جلسة الاستماع التي سيقرر موعدها النهائي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو من عدمه.

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن فريق الدفاع وجّه رسالة إلى مندلبليت قال فيها إنه من غير المعقول عقد هذه الجلسة بعد شهرين، كما هو مقرر، نظرًا لكمية مواد التحقيق والعمل المطلوب لدراستها، مشيرين إلى أن نتنياهو لن يتخلى عن حقه في عقد الجلسة.

يشار إلى أن اليوم هو آخر الأيام المهلة التي حددها المستشار القانوني لوضع موعد للجلسة، علمًا أنه كان بإمكان المحامين تلقي مواد التحقيق من مكتب المستشار قبل نحو شهر ولكنهم لم يأخذوها بعد.

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