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عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

الجمعة 10 مايو 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني


فيينا /سما/

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل، بمقر "الخارجية النمساوية" في العاصمة فيينا اليوم الجمعة، الوضع السياسي العام والمرحلة الصعبة التي تمر بها فلسطين والمنطقة عموما في ضوء الإجراءات الإسرائيلية–الأميركية العدوانية وانتشار الشعبوية والعنصرية والتطرف في العالم اجمع، والدور الأوروبي والعربي والدولي اللازم اتخاذه في هذا الوقت الحرج .

وأكدت عشراوي التي تقوم بزيارة رسمية الى النمسا، أهمية أن تعود النمسا الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف، وطالبت الحكومة النمساوية الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، كما تم أيضا بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مستقبلا.

وجرى خلال اللقاء أيضا، مناقشة آخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة للقانونين الدولي والإنساني وتدميرها المتعمد لاحتمالات السلام، والتحالف الاميركي- الاسرائيلي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية والترويج لما يسمى بـ "خطة السلام الاميركية".

وحثت عشراوي في هذا السياق المجتمع الدولي بما في ذلك النمسا وأوروبا عموما بالعمل على مواجهة سياسات ترمب ونتنياهو المتفردة، والقيام بدور جاد وفاعل لإنهاء الاحتلال العسكري ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ووضع حد لممارساتها.

حضر اللقاء طاقم وزارة الخارجية النمساوية المتخصص بقضايا الشرق الأوسط.

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