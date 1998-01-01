تونس /سما/

لقي 70 مهاجرا من الأفارقة جنوب الصحراء مصرعهم، صباح اليوم الجمعة ، جراء غرق مركبهم في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسيّة.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أنه تم إنقاذ 16 آخرين، على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما أكده مصدر مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكّد المصدر نفسه، أن عمليّة انتشال الجثث لا تزال جارية من طرف وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفايات المسجلة مرشحا للارتفاع، علما أن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي جدت فيها الحادثة.

فيما أشارت وكالة الأنباء التونسية، الى غرق 70 لاجئا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16.

ومن المزمع أن يقع توجيه الجثث، التي يتواصل انتشالها، إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستستقبل وتعتني بالأشخاص الذين تم إنقاذهم.