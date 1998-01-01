بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس على الحدود الشرقيى لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة تحت شعار" موحدون في مواجهة صفقة القرن".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين للمشاركة في جمعة موحدون في مواجهة صفقة القرن على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

بدروها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ان 304 فلسطيني استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس 2018 منهم 59 طفلا و10 سيدات.

كما اشارت الوزارة في بيان لها ان 17301 فلسطيني اصيبوا بجراح مختلفة بينهم 3544 طفلا و1168 سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق القطاع.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في جمعة " موحدون في مواجهة الصفقة" والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

واكدت الهيئة على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرا الاحتلال من ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين السلميين.