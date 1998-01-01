هنية يتلقى اتصالا مطولا من ميلادينوف وهذا ما بحثاه..

غزة / سما /

تلقى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، اتصالاً مطولاً من مبعوث الخاص للامم المتحدة في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف المبعوث.

وبحسب مكتب اعلام هنية، جرى خلال الاتصال التطرق إلى الجهود الحثيثة التي تبذل على أكثر من صعيد لتنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء المعاناة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ورفع الحصار عنه، مضيفا: أنه تم استعراض طبيعة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من قتل وتدمير.

ووفقا للبيان، تم ايضا خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة الأوضاع داخل سجون الاحتلال في ظل التلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ التزاماته بناءً على الاتفاق الذي أعقب معركة الكرامة التي خاضها أسرانا الصامدون في سجون المحتل.