نصائح قبل ارتداء الثوب العربي الأصيل

وكالات / سما /

على الرغم من انتشار العديد من الأزياء الرجالية الحديثة التي تواكب آخر صيحات الموضة، فإن البعض لا يزال يفضل ارتداء الثوب العربي الأصيل لما يمنحه لصاحبه من وقار وهيبة.

وهناك مجموعة من الإرشادات التي لا بد أن يتبعها الباحثون عن التميز عند ارتداء الثوب العربي الأصيل للحصول على إطلالة أنيقة، والتي يأتي أبرزها اختيار اللون الملائم للمناسبة .

نصائح لارتداء الثوب العربي الأصيل

ويعتبر اللون الأبيض هو اللون الرسمي للثوب العربي إلا أنه يُفضل ارتداؤه في المناسبات الرسمية التي تحتاج للظهور بها بإطلالة عربية أصيلة، في حين يمكنك ارتداء الثوب باللون البيج والأزرق الفاتح أو الزيتي في المناسبات العصرية التي تتطلب إطلالة شبابية .

ومن بين أهم القواعد التي يجب الاهتمام بها عند شراء الثوب التقليدي هي مراعاة المقاسات الصحيحة له بحيث لا يكون طويلاً بشكل كبير أو قصيراً بشكل لافت، حيث إن الطول الملائم للثوب يكون عاملاً هاماً للحصول على إطلالة جذابة .

قواعد ارتداء الثوب التقليدي

كما يعد العقال من أهم القطع التي لا تكتمل بدونها الإطلالة العربية الأصيلة؛ حيث إنه لا بد من مراعاة مقاسه المناسب لحجم الرأس وشكل الوجه على أن يكون ملائماً لملامحه.

وحتى تكتمل أناقتك لا بد من الاهتمام بالمظهر الخارجي للثوب بحيث يكون ذا بياض ناصع، ولا تظهر فيه أي تكسيرات أو شوائب.

ولإضفاء المزيد من الجاذبية على إطلالتك لا بد من الحفاظ على لياقتك البدنية التي يكون لها دور كبير في التأثير على أناقة مظهرك.

ولا غنى عن تنسيق الحذاء المناسب الذي يضمن لك إطلالة جذابة بالثوب العربي الأصيل بما يتناسب معه.